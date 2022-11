Koba LaD est en prison !

Déjà placé en garde-à-vue à la suite d'une énorme bagarre à la sortie d'une boîte de nuit, Koba LaD dormira ce soir en prison. En effet le rappeur de l'Essonne a été mis en examen pour "violences aggravées" et déféré à la prison de la Santé. Trois autres personnes ont subi le même sort et se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux.

🚨Koba LaD est actuellement en prison !



Placés en détention provisoire, le rappeur et 4 individus sont soupçonnés d'être impliqués dans une grosse bagarre qui a éclaté en boîte de nuit, ce week-end, à Paris. pic.twitter.com/2l7MWqKh9p — Kultur (@Kulturlesite_) November 29, 2022

Dimanche matin, on apprenait, vidéo à l'appui que Koba avait été interpellé vers 6h du matin après une rixe avec plusieurs personnes. Avec quatre autres suspects, il est alors suspecté d'avoir agressé et passé à tabac plusieurs hommes et femmes à l'extérieur du club "The Key" qui se trouve à Paris dans le quartier de la Madeleine.

La bagarre aurait commencé dans l'établissement. Selon Le Parisien, "le rappeur aurait donné un coup de bouteille sur la tête d’un autre client. Et une fois expulsé, il a été filmé par un témoin alors qu’il donnait un coup de genou, suivi d’un coup de pied à la victime au sol".

Rappelons que des vidéos ont fait le tour du Net durant le week-end sur lesquelles on voit Koba donner des coups.

Ce n'est donc que le début de cette affaire et, pour le moment, Koba LaD et trois autres personnes sont sous les verrous...