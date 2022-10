Nicki Minaj enseignée à l'université

Celle là, on le n'avait pas vue venir.

Maintenant que le rap est devenu le principal genre de musique consommé au monde, et qu'il influence même le reggaeton et d'autres cultures, la société civile s'intéresse fortement au phénomène. D'ailleurs, on voit tous les ans, notamment en France, des références au rap game calées dans certains sujets du Bac, ou dans certains cours. Mais d'autres ont carrément décidé de l'étudier en tant que phénomène culturel, social et historique, en mettant en avant les grands personnages de l'histoire de cette musique, et leur impact dans le monde.

Cette fois, c'est Nicki Minaj qui va être mise à l'honneur par les universitaires. En effet, la rappeuse aura désormais son propre cours enseigné à l'Université de Berkeley, Californie. Un cours dont l'intitulé sera apparemment : "Nicki Minaj : la Black barbie" et qui va étudier son impact dans le rap sous un angle historico-social, et féministe. Ils vont probablement aborder le sujet du rapport au corps assez décomplexé de la chanteuse, ses paroles crues et la manière dont elle est devenue une artiste dominante, influençant toutes les rappeurs féminines après elle (de Cardi B à Shay, par exemple).

La rappeuse s'est évidemment félicitée de cette actualité. Pour ceux qui sont chauds à partir à l'étranger pour les études, sachez que les cours sur Nicki auront lieu les Mardi et Jeudi et qu'ils durent 1h30. Quant à Nicki Minaj, elle vient de sortir une énorme mixtape fin août, avec beaucoup de monde (Eminem, 2Chainz, Lil Baby, Lil Wayne, Drake,...) et continue d'être la queen de ce game. Longue vie à elle !