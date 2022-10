Booba allume le jury de "Nouvelle Ecole" saison 2

Le contraire aurait été étonnant...

La saison 2 de "Nouvelle Ecole" est officiellement lancée, ça y est. S'il faudra attendre encore un bout de temps avant la diffusion, les castings ont déjà commencé et les tros rappeurs membres du jury ont déjà rejoint leurs QG respectifs pour commencer la détection des talents. Car après le carton de la saison 1, Netflix et la production ont décidé de maintenir Shay, SCH et Niska dans leurs fonctions. Une annonce qui ne fait pas forcément que des heureux dans le rap game...

En effet, Shay et Niska avaient été pas mal critiqués après la saison 1. Des critiques qui se concentraient principalement sur des erreurs de choix dans les castings, mais aussi sur des conseils donnés aux candidats, un peu trop légers selon certains. Après l'annonce de la reprise des castings, c'est Booba qui a fait part de son mécontentement, via une story postée sur l'instagram de IFP92i depuis disparue. Le Duc a carrément commenté : "Ca y est, eux, c'est des influenceurs. Aucun des trois n'est producteur ni indépendant, ça joue les dénicheurs de talents, ils se foutent de nous".

La rupture est donc bien officielle entre Niska et Kopp, alors qu'ils avaient d'excellents rapports jusqu'à l'année dernière. Un clash qui arrive curieusement au moment où un énorme coup de projecteur a été mis sur le Charo du 91 grâce au carton de "Nouvelle École", justement. Pour SCH et Shay, on savait déjà que Booba ne les appréciait plus trop, et qu'il avait l'air plutôt mécontent de la première saison. On imagine qu'il aurait peut-être aimé faire partie de l'aventure, mais s'il le voulait, il pourrait très bien créer son propre concept de concours de rap ! Lui qui aime bien faire les choses par lui-même.