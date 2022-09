Alonzo termine la prestation de "Bande Organisée" au Vélodrome

Le morceau avait été joué sur scène en équipe lors du concert de Jul au Vél'.

Le 4 juin 2022 a eu lieu un mythique concert de Jul, dans l'enceinte du Stade Vélodrome, qui accueille habituellement les matchs de l'OM. Un concert ultra-symbolique pour le marseillais, qui a toujours scandé son amour à sa ville et à son équipe de foot, mais aussi très symbolique pour le public, en grande partie marseillais, pour qui ce concert représentait quelque chose de très grand. Mais si Jul est quasiment devenu l'ambassadeur officiel de Marseille dans la France entière (il est plus connu que le maire), il a aussi dû faire face à de gros ratés pendant son show au Vélodrome.

C'est Alonzo qui est revenu sur ce moment assez drôle, où toute l'équipe était complètement en décalé pendant le morceau "Bande Organisée", pourtant le plus connu désormais. Lors d'une vidéo postée sur Instagram, il a expliqué pourquoi il y avait eu autant de cafouillages sur ce morceau qui devrait pourtant être maîtrisé sur le bout des doigts. C'est dû à un problème technique, plus précisément, le retour son dans l'oreille des artistes qui aurait été décalé. Certains auraient même enlevée leur oreillette.

"En fait, plus tu t'éloignes de la scène principale et tu prends l'allée, plus tu perds le récepteur. Et ça te décale. Tu entends tout en décalé. Et eux, dans l'euphorie, ils sont partis au bout, ils ont enlevé leurs ears. Ils étaient tous en décalé, c'était un fiasco", conclut en riant le taulier Marseillais. Tout en disant que lui, avec l'expérience, il a réussi à rester dans les temps, avec beaucoup d'humour cependant. C'est ça qu'on aime dans l'esprit des rappeurs marseillais, ça se taille beaucoup mais avec de l'humour, ça se prend très peu au sérieux, c'est un peu ça l'esprit "Bande Organisée".