Eminem chaud pour jouer en NFL avec les Detroit Lions

Le Slime Shady est toujours aussi drôle.

Eminem a beau être quasiment affilié à la West Coast à cause de ses liens étroits avec Dr. Dre, il n'en reste pas moins un mec de Detroit, fier de représenter sa ville, ses gars, ses couleurs. Il s'agit d'une des villes les plus touchées par la pauvreté de tous les USA, et si le quotidien du Slim Shady n'a pas dû être rose tous les jours, il est resté très proches de ceux qui se battent pour redorer le blason de Detroit, que ce soit les membres du D12 (son ancien collectif), ou bien l'équipe de football américain des Detroit Lions.

Ceux qui ont suivi la carrière d'Eminem savent qu'il a toujours aimé regarder le sport et supporter les athlètes de son secteur. Mais cette fois, ça va un peu plus loin puisque le rappeur s'est invité à une session d’entraînement de l'équipe des Lions, à l'occasion du tournage du documentaire de HBO Max, "Hard Knocks", qui suit chaque année une team différente de la NFL. L'artiste a donc été filmé sur le terrain, en train de discuter avec les athlètes pour leur envoyer de la force.

Dans la vidéo, on peut l'entendre en train de dire : "Je vous dit que je suis là pour n'importe quel poste. J'irai à tous les matchs, je serai sur la ligne de touche, et si vous avez besoin de me faire rentrer, faites moi rentrer. A n'importe quel poste, je suis bon", et les joueurs de l'équipe ont l'air d'avoir beaucoup apprécié cet humour. Car oui, comme souvent, en plus d'être un bon rappeur, Eminem arrive toujours à caler des petites touches d'humour partout, et c'est pour ça qu'on le kiffe !