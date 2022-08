Quando Rondo : la situation n'est claire après la fusillade

Que s'est-il réellement passé à Los Angeles ?

Il semble que les informations d'hier sur la situation de Quando Rondo aient été parcellaires. Apparemment, le rappeur d'Atlanta ne s'est pas fait directement tirer dessus. Mais, il était tout de même dans le véhicule qui a été pris pour cible et la victime serait un de ses proches sans que l'on connaisse réellement son identité. XXL rapporte en effet qu'une fusillade a bien eu lieu à Los Angeles et que Quando Rondo ait été impliqué mais qu'il n'ait pas été blessé. Le média américain public également une déclaration de l'équipe du rappeur de Géorgie.

"Quando a été impliqué dans une fusillade hier soir [vendredi] qui a entraîné la mort prématurée d'un autre jeune homme. Lui-même n'a subi aucune blessure pendant la fusillade et est en sécurité. Nous demandons à ce que sa vie privée soit respectée en ce moment."

Des vidéos de Fox 11 Los Angeles et ABC7 ont montré le rappeur sur les lieux, visiblement "en détresse" alors que les agents sortaient la victime du véhicule. Quando Rondo et son entourage se trouvaient dans une station-service lorsque trois hommes dans un véhicule blanc se sont arrêtés à côté de sa Cadillac Escalade noire et ont ouvert le feu. L'Escalade a démarré et s'est retrouvé près de l'intersection des boulevards Santa Monica et San Vicente à West Hollywood, où quelqu'un a appelé à l'aide des forces de l'ordre vers 17h30.

ABC7 a rapporté qu'un homme de 23 ans a été extrait du véhicule et transporté d'urgence à l'hôpital où il a été déclaré mort. L'identité de la victime décédée n'a pas encore été vérifiée. Mais ce serait Lul Pab, un proche de l'artiste.

Surtout, même si le rappeur n'a pas été blessé, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas la cible de cette fusillade. Affaire à suivre...