Quand Zola joue les taxis de luxe

Il a ramené des jeunes en galère dans la nuit.

Le rap français n'est pas que compétition, clash ou violence comme on voudrait nous le faire croire. La preuve avec Zola et l'anecdote rapporté par le compte Twitter Rap Plume. Le rappeur a croisé de jeunes lycéens qui se sont fait recalés d'une boite de nuit. Alors qu'ils entamaient le long chemin pour rentrer chez eux (ils avaient plus de 1h30 de marche), Zola s'est arrêté à leur hauteur et a proposé de les ramener alors que la bande s'était résolue à faire du stop.