Sneazzy : découvrez son incroyable tranformation physique

En vacances en Grèce, le rappeur fait sensation.

Comme tout le monde, les rappeurs profitent des vacances. Comme tout le monde, ils postent des photos de leurs journées sur les réseaux sociaux. C'est à cette occasion que l'on a pu s'apercevoir que Sneazzy avait beaucoup travaillé à la salle... En congés en Grèce, l'ancien membre de 1995 a montré qu'il avait bien travaillé à la salle pour préparer un sacré summer body. Il s'ajoute ainsi à la liste des rappeurs qui aiment la musculation et qui n'hésitent pas à le montrer comme récemment La Fouine, Lacrim, Booba, Maes, Zola, Alonzo etc, etc. En jean et torse nu, Sneazzy prouve que les efforts paient.