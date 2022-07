Jhené Aiko et Big Sean attendent leur premier enfant

La chanteuse va être maman pour la deuxième fois !

Félicitations à Big Sean et Jhené Aiko. Le couple star attend son premier enfant ensemble.



Dimanche 3 juillet, TMZ Hip Hop a publié des photos de Big Sean et Jhené Aiko profitant d'une belle promenade à Beverly Hills, en Californie, samedi dernier. Sur ces photos, on aperçoit la chanteuse RnB vêtue d’une robe en jersey de couleur grise, laissant apparaître son ventre arrondi, et des sandales blanches. Sur une autre photo, Sean Don semble écouter attentivement Jhené alors qu'ils marchent tous les deux, sans gêne, par une belle journée.

Pour le moment, on ne sait pas où en est Jhené dans sa grossesse. Ce sera la deuxième fois que l'artiste de 34 ans mettra au monde un bébé. Elle est actuellement maman de sa fille de 13 ans, Namiko Love Browner, avec son ex-petit ami O'Ryan.



La relation entre Sean Don et Jhené a fleuri depuis plus d'une décennie maintenant. Au départ, ils ont commencé comme amis en 2012 et se sont fréquentés plus sérieusement en 2016. Leur amour était si fort et vibrant qu'ils l'ont même transformé en un projet collaboratif appelé “Twenty88”.

Bien qu'ils soient réservés à propos de leur relation, ils ont tout de même affiché quelques fois leur affection l'un pour l'autre sur les réseaux sociaux. En 2018, Big Sean a publié une photo de lui sur sa page Instagram et Jhené s'est glissée dans la section des commentaires et a écrit des remarques à caractères sexuellement explicites au rimeur de Detroit.

"Je veux bosser ce visage" "Comment tu me regardes juste avant que je m'assoie sur ton visage … Comme un pur bébé ange."

Puis en avril 2020, pendant la pandémie de COVID-19, Sean et Jhené flirtaient l'un avec l'autre sur Instagram Live sous le regard des téléspectateurs.

Big Sean : "Tu as l'air en forme !" Jhené Aiko "Oh ouais, pourquoi ne m'épouses-tu pas ?"

Félicitations aux futurs nouveaux parents !