Donald Trump aurait menacé la Suède pour libérer ASAP Rocky !

L'événement avait eu lieu en 2019.

La présidence de Donald Trump aura probablement été la plus loufoque de toute l'Histoire des USA, avec des coups de communication, parfois ratés, souvent très savoureux. Alors que le président et ses équipes semblaient faire preuve d'un incroyable amateurisme à tous les niveaux, il y a un domaine dans lequel l'Administration Trump a excellé pendant 4 ans : sortir les rappeurs de prison. Comme Kodak Black, par exemple (ça n'était pas gagné...) mais surtout ASAP Rocky, qui était incarcéré en Suède, une affaire qui avait rapidement fait le tour du monde.

Le monde avait été assez étonné en apprenant le placement en détention de la star du rap game, suite à une bagarre dans les rues de Stockholm. On était encore plus étonnés quand on a appris que Trump avait directement pesé sur ce dossier, mais de nouvelles révélations faites par TMZ (et leur source du Ministère de la Justice Suédois) viennent rajouter encore un peu plus de folie à tout ça : l'ex-président américain alors en exercice aurait directement menacé la Suède de "sanctions commerciales" en cas de refus de libérer ASAP Rocky.

Le rappeur avait finalement bien été libéré après quelques semaines de détention visiblement assez difficiles (de son propre témoignage) et avait remercié l'ancien président. Cet épisode avait à nouveau été mentionné lors de la procédure d'impeachment lancée contre Trump après des accusations de collusion avec la Russie. Quelques années plus tard, l'anecdote d'ASAP Rocky, incarcéré en Suède pour une bagarre, libéré grâce aux menaces de Donald Trump, est toujours aussi incroyable !