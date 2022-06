22Gz arrêté et accusé de meurtre !

Il aurait tiré sur un homme dans un club bondé...

Le rappeur new-yorkais 22Gz a été arrêté cette semaine et accusé de meurtre au deuxième degré. Selon le site web du département des services correctionnels de la ville de New York, le natif de Brooklyn a été placé en garde à vue après son atterrissage à l'aéroport John F. Kennedy dimanche 12 juin et sa caution a été fixée à 500 000 dollars. Comme le rapporte le New York Post, 22GZ (de son vrai nom Jeffrey Alexander) fait face à des accusations pour une fusillade en mars dans une salle des fêtes de Marine Park, à Brooklyn, où un homme de 31 ans a été blessé par balle au pied gauche. La victime a fourni une description du suspect aux agents du NYPD avant d'être transportée à l'hôpital universitaire de Brookdale pour y être soignée. La police a déclaré que 22Gz était également accusé de voies de fait au deuxième degré, de deux chefs de possession criminelle d'une arme et de mise en danger de la vie d'autrui. Il a été présenté à la cour de justice de Brooklyn lundi 1" juin et devrait rapidement déposer la caution qui lui permettra d'être libéré.

"Cette fusillade a non seulement blessé la victime, mais a mis en danger la vie de tout le monde dans un club bondé", a déclaré le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, à TMZ. "Les rivalités insensées entre gangs alimentent une grande partie de la violence armée dans nos communautés et je reste déterminé à poursuivre vigoureusement quiconque se livre à cette conduite criminelle."

22Gz est "un habitué" des problèmes de justice

Ce n'est pas la première fois que le drilleur a des ennuis avec la justice. En 2017, il a notamment été accusé d'avoir tué un homme lors d'une bagarre pour une place de parking à Miami Beach. Si les charges ont été abandonnées par la suite, il a quand même purgé plusieurs mois de prison. À peine un an plus tard, il a été accusé de possession criminelle d'une arme, de possession criminelle de marijuana et d'intrusion criminelle après avoir été retrouvé avec un taser et une grande quantité d'herbe dans une cave de Brooklyn.