Snoop Dogg augmente son rouleur de joints personnel

Le chien de Long Beach est victime de l'inflation !

Il semble que Snoop Dogg soit un bon patron. Dans un tweet qui rappelait qu'il employait un rouleur de joints personnel, il a admis avec humour qu'il avait dû l'augmenter à cause de l'inflation galopante dans le monde causée notamment par la guerre en Ukraine. Initialement embauché pour un salaire de 40 à 50 000 $ par an, le rouleur du Dog gagne aujourd'hui plus. Il faut dire que si on en croit son boss, il est vraiment très bon.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W — Snoop Dogg (@SnoopDogg) June 7, 2022 Dans une interview donnée au "Howard Stern Show" en octobre 2019 aux côtés de l'acteur et passionné de weed Seth Rogen, Snoop avait ainsi expliqué qu'il fumait beaucoup trop pour rouler lui-même : il n'a tout simplement pas le temps ! "Je n'ai pas le temps. Le mec les roule et les mets dans un paquet. Son timing est impeccable ! C'est son J-O-B, son métier. Sur son CV, il peut écrire qu'il est rouleur professionnel. Si tu es doué pour quelque chose dont j'ai besoin, je t'embauche, c'est aussi simple que ça." Il avait ensuite assuré que le rouleur en question était bien traité. "Cela représente entre 40 000 et 50 000 dollars par an. De l'herbe gratuite, toutes les dépenses payées. Tout ce que je reçois gratuitement, il l'obtient. Je vais chercher des vêtements gratuits, je lui en donne..."

Snoop Dogg n'est pas le seul rappeur à payer d'autres pour rouler des joints pour lui. En août, dernier Kid Cudi a demandé à des personnes basées à Los Angeles de lui envoyer leur curriculum vitae pour devenir son rouleur. G Herbo et Rich The Kid en ont aussi un...

Un métier que beaucoup aimeraient certainement faire !