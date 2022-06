Zola clashe le rap français !

Le rappeur tease son retour

On n'avait plus trop de nouvelles de Zola récemment. Un fait surprenant, car le rappeur d'Evry était pourtant au top de la hype depuis 2017, avec un gros pic à la sortie de ses deux albums, "Cicatrices" et "Survie", en 2019 et 2020. Mais depuis, plus grand chose de la part du rappeur, à part quelques clips pour les morceaux extraits de son album. Son manager avait bien annonçait en août 2021 que le troisième album était en préparation, mais pas le moindre single en vue pour le moment. Ca pourrait bien changer !

C'est en tout cas ce qu'on comprend à la vue de sa story, publiée sur son compte Instagram. Une photo sur fond noir sur laquelle on voit un cercueil, et on peut lire en légende "Assez d'place pour que j'y foute le rap". On imagine donc que Zola veut enterrer le rap game français, et qu'il sera donc bientôt de retour avec du neuf, du lourd. D'ailleurs, son compte Instagram a été complètement vidé, et ça c'est souvent la preuve d'un début de processus de promo d'album.

On a hâte de voir à quoi ça pourrait ressembler, car le rappeur avait fait de bons scores lors de ses précédentes sorties, il sera donc attendu par le public. Quant à enterrer le game, on verra ce qu'il en est, on imagine que les rivaux qui ont clashé Zola par le passé vont guetter ses sorties dorénavant. Le rappeur avait notamment été la cible d'attaques de la part de Booba (comme presque tout le game, ceci dit...). Mais le rappeur du 91 a su apporter sa touche dans le rap FR, avec cette façon de travailler la mélodie et le flow, son prochain album pourrait donc bien être un carton !