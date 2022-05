Kendrick Lamar revient sur le clash ente Drake et Kanye West

L'album commence déjà à créer les polémiques.

Ce 13 Mai 2022, on a eu la chance d'assister au come-back de Kendrick Lamar dans le rap game avec un nouvel album. Le précédent, "DAMN.", avait out cartonné en 2017 et l'avait couronné comme un des Kings de sa génération. Le revoilà désormais avec "Mr. Morales & he Big Steppers", qui est teasé depuis presque un an et qui sera son dernier album sur la structure TDE, dont il va partir après ce projet pour monter son propre label. A peine sorti, le projet a déjà été disséqué par les fans les plus hardcores et les discussions ont commencé sur les réseaux sociaux.

Une ligne en particulier a attiré l'attention des internautes américains. Il s'agit de quelques vers rappés dans le morceau "Father Time", dans lequel Kendrick Lamar parle de certaines valeurs masculines qui lui ont été inculquées par son père, avec lesquelles il est parfois un peu en conflit, notamment le fait de ne jamais montrer ses émotions, d'être dur, ce genre de trucs. D'autres fois, ces valeurs l'ont aussi beaucoup aidé. Il y parle aussi du clash entre Drake et Kanye West : "When Kanye got back with Drake, I was slightly confused, Guess I'm not mature as I think, got some healin' to do".

Il déclare donc avoir été très troublé par la réconciliation entre Drake et Kanye West, en clash depuis des années, avec des mots parfois très durs, qui se sont subitement réconciliés peu après la sortie de leurs albums respectifs. K.Dot s'interroge notamment sur le fait de savoir si lui aurait eu la force de faire ça, de faire la paix, dans leur situation, en disant qu'il n'est apparemment pas encore assez mature vu que ça l'a troublé, et qu'il a encore du travail sur lui à faire. Mais même si le côté introspectif de la punchline est évident, il s'agit aussi là peut-être d'une pique déguisée contre les deux stars. En sous-entendant que lui n'aurait peut-être pas fait ça, sa mentale est encore trop thug, ce que les deux autres n'ont jamais été de toute leur vie... Toutes les interprétations ont fleuri sur les comptes Twitter de Rap US, on vous laisse vous faire votre avis.

En tout cas, ça fait plaisir de revoir les gens se pencher aussi vite sur les textes à la sortie d'un album, c'est aussi ça l'effet Kendrick.