Busta Rhymes et Jamie Foxx sauvent Dave Chapelle d'une agression

L'agresseur est à l'hôpital.

La gifle que Will Smith a donné à Chris Rock a visiblement donné des idées à plein de monde! Ca va devenir compliqué de participer ou d’assister à des cérémonies et de plus en plus risqué. Cette fois, c'est l'humoriste Dave Chappelle qui a été agressé sur scène, en plein milieu de la cérémonie du "Chapelle's Show" du 3 Mai. Une agression qui a surpris tout le monde par sa rapidité et son caractère soudain, mais fort heureusement, l'humoriste n'a pas été trop sévèrement touché. Pour l’agresseur en revanche, c'est une autre histoire...

L'homme s'est rué sur la scène en courant en direction de l'humoriste et avait visiblement une réplique d'arme à feu à la main. Il a apparemment touché sa cible, sans le blesser trop gravement. Mais il s'est fait monter en l'air par la suite, par un groupe d'au moins 10 personnes selon les tweets de témoins présents sur place. Parmi le groupe de 10 personnes, Busta Rhymes et Jamiee Foxx s'en sont visiblement donné à coeur joie et ont réussi à envoyer l'agresseur à l'hôpital.

Avec la classe qu'on lui connaît, Dave Chappelle a tout de même tenu à finir sa représentation, en y mettant quelques blagues : "Oh, maintenant tout le mond eest volontaire pour le rappel sur scène ! Merci à Jamie Foxx au passage. Si vous avez un problème, Jamie Foxx va arriver avec son chapeau de shérif... N*gro, je croyais que ça faisait partie du spectacle... Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai attrapé l'arrière de la tête de ce mec, c'était tout spongieux". Ces américains ont vraiment du talent pour le spectacle !