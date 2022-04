Booba et Médine s'opposent sur le vote pour Macron

L’élection présidentielle oppose le rap game.

Booba et Médine ne sont pas d’accord sur le candidat à choisir pour le second tour et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle fois, Booba s’est plus ou moins clashé avec un autre artiste vis-à-vis de l’élection présidentielle. Après avoir affiché Koba La D qui soutenait Emmanuel Macron, c’est Médine qui a subi les foudres du Duc, suite à son appel à contrer Marine le Pen. Le rappeur du Havre s’implique fortement dans la vie politique française et n’a jamais caché ses idées et son point de vue, notamment vis-à-vis de l’extrême droite. Son titre "Médine France" extrait de son album éponyme en est d’ailleurs la preuve. Un engagement qui a même provoqué une violente réaction de la part de ses détracteurs, qui sont allés jusqu’à mettre le feu à sa boîte aux lettres.

Comme de nombreux français, Médine compte faire barrage au Rassemblement National en votant pour Macron. Un vote qui ne signifie pas qu’il est d’accord avec la politique du président sortant, mais qu’il est seulement contre Le Pen. Il avait déclaré ses intentions devant l’urne lors d’une interview pour Médiapart et a réitéré à travers un freestyle partagé sur Instagram le jeudi 21 avril. Dans ce dernier, Médine utilise des paroles fortes et plein de sens telles que : "Moi je veux penser le changement, eux ils veulent changer le pansement" et fait également passer un message aux artistes peu engagés. Il dit notamment :

“Ils chantent bien mais n’ont plus de couilles.C’est plus des hommes mais des castras. Des aigles qui crient comme des poules. Qu’ils se pendent à leurs cordes vocales…”.

Le puissant message de Médine a fait réagir Booba, qui s’est empressé de tacler le rappeur havrais en story Instagram. Il l’interpelle : "Du mal à croire que j’ai fait Kyll avec toi, clip au cœur de l’Algérie. Pour qu’au final, au lieu de s’abstenir ça aille voter pour notre fin ! Atroce". Justement, c’est peut-être pour faire honneur à leur ancienne collaboration sur le titre "Kyll" que Médine lui a répondu tout simplement : "Je m’abstiens pas face au fille du tortionnaire d’Algériens. Je bats Marine et je combats Macron. Un ennemi après l’autre". Pour l'artiste , c’est donc chaque chose en son temps, un combat après l’autre. Une vision que semble comprendre B2O puisqu’il a repartagé la réponse de Médine, sans commentaire.