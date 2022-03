Damso vers la retraite ?

Dems n'en aurait plus pour longtemps dans ce game !

L'air de rien, ça va faire bientôt 10 ans que Damso choque le public francophone à chaque sortie. Depuis "Salle d"attente", en 2014, et surtout "Batterie Faible" en 2016 (le vrai début de son explosion, qui est aussi le début de sa courte collaboration avec Kopp), le rappeur a empilé les projets et les louanges de toute la presse, malgré des textes pas toujours facile d'accès et parfois même très sombres. La carrière est donc déjà un franc succès, au point que Dems pourrait bien s'arrêter là !

C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre en regardant quelques unes de ses dernières stories. Après avoir rempli l'AccorHotels Arena en très peu de temps, il a tenu tout d'abord à remercier ses fans, qui ont été nombreux à le soutenir en achetant leur place dès le 25 mars à l'ouverture des billetteries (20 000 personnes environ). Dans le message, on peut lire "Ah la Nation... Que dire à part merci. Une grosse année avant le départ, puisse dieu vous bénir, on se voit bientôt avec tous les comptes fans, on va fêter !". Damso a donc des envies de départ, on imagine qu'il parle d'un départ de la musique, qui avait déjà été évoqué par le passé.

🚨Damso remercie ses fans pour le concert sold out en quelques minutes et annonce une grosse année avant son départ ! pic.twitter.com/QRH9O144Dw — Kultur (@Kulturlesite_) March 25, 2022

Mais il annonce aussi une grosse année, qui comprendra donc ce concert à Bercy, probablement d'autres dates, et, on l'espère, un album qui viendra succéder à "QALF infinity" sorti en avril 2021. Quoiqu'il arrive, Damso laissera une trace indélébile dans le rap français, avec quelques morceaux classiques, quelques gros hits et une personnalité assez atypique dans le rap game actuel.