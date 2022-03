Niska partage l'incroyable prévision de Karim Benzema avant PSG-Real !

L'attaquant du Real avait vu juste !

La grande affaire du jour, c'est la défaite du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real de Madrid (3-1). Alors que le club de la Capitale était dans un fauteuil et maitrisait parfaitement son sujet, un homme a tout fichu par terre. Ce joueur, c'est Karim Benzema, l'attaquant de l'équipe madrilène qui a crucifié le PSG en marquant un triplé et permettant ainsi à son équipe de rejoindre les quarts de finale de la compétition. Un hasard pensez-vous ? Pas du tout, le buteur français avait tout expliqué à Niska dans une conversation qui s'est déroulée avant la rencontre et que le rappeur a partagé sur les réseaux sociaux pour montrer que Benzema avait tout prévu et qu'il était habité par la confiance.