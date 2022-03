Lil Durk cosigne le clash de Gucci Mane contre Youngboy !

Le rappeur de Chicago a tenu à participer au clash.

Youngboy NBA enflamme pas mal Internet ces derniers temps. Il a notamment fait beaucoup de bruit avec son projet "Colors" sorti en janvier, mais aussi en s'embrouillant avec beaucoup de rappeurs. NLE Choppa, d'abord, puis il s'est attaqué à de gros morceaux, comme Boosie Badazz ou encore Gucci Mane. Guwop a d'ailleurs lâché un sale diss track à Younboy cette semaine, "Publicity Stunt", qui montre que le rappeur est toujours aussi à l'aise pour humilier ses adversaires. Un titre qui a été co-signé par... Lil Durk !

C'est en effet l'information qui nous provient des médias US et de DJ Akademiks, jamais loin quand il y a de l'actu clash. Le rappeur de Chicago est en beef de longue date avec Youngboy, qui avait été très irrespectueux au moment du meurtre de King Von, cousin de Durk. Donc forcément, Durkio s'est saisi de l'occasion pour envoyer de la force à Gucci Mane pour son clash, en cosignant le morceau et en le partageant sur son Instagram. Par contre, on ne sait pas exactement ce qu'il a apporté sur ce morceau.

Sûrement pas grand chose, car Gucci Mane n'a pas besoin d'aide quand il s'agit de fumer quelqu'un sur un track. Mais les deux sont très proches Durk avait sans doute deux trois dossiers sur Youngboy à faire tourner, dossiers qu'on a retrouvés dans le morceau "Publicity Stunt". Durk allume d'ailleurs régulièrement le jeune Youngboy dans ses derniers tracks, et n'hésite pas à le menacer. Entre tous ses clashs dans le game, et ses problèmes judiciaires (dans un procès avec des charges de drogues et d'armes), on espère que le jeune rappeur a une sacrée équipe autour de lui, sinon il ne fera pas long feu dans le game...