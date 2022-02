Rick Ross ne sait pas faire une multiplication !

Cela ne l'a pas empêché de faire fortune !

Rick Ross est un homme paradoxal. Il possède de très nombreuses voitures mais a eu son permis récemment. A longueur de morceaux, il parle d'argent et de tout ce qu'il a amassé que ce soit dans la rue ou dans la musique. C'est aussi un businessman avisé possédant notamment des magasins, des parts dans une maison de champagne ou encore des restaurants de poulet. Et pourtant, il vient d'admettre qu'il était nul en maths et qu'il ne savait toujours pas faire de multiplication ! Ceci dit, pour compter des billets, les additions, ça suffit...

Et cela ne semble pas le déranger outre mesure puisque c'est lui-même qui l'a avoué lors d'une interview avec AfroTech. Il a admis qu'il ne savait pas faire de multiplication et faisait des blagues quand il était à l'école pour le cacher.

"Je n'étais pas un bon élève. J'étais un comédien, j'avais un bon sens de l'humour. J'étais le mec drôle. Pas forcément parce que je voulais l'être mais parce que je connaissais pas les réponses aux questions et à tout ce que les profs écrivaient au tableau. C'était peut-être ma façon de dissimuler tout ça parce que je n'ai jamais compris les multiplications, c'est encore vrai aujourd'hui."

Pour éviter qu'on ne se rende compte de ses manques, Rick Ross a décidé très jeune de devenir un bon orateur pour que ses interlocuteurs comprennent bien ce qu'il dit, même sans bases mathématiques.

"Quand j'étais en cours de maths, j'avais l'impression de parler une autre langue. J'ai su alors que je voulais apprendre à bien parler. De cette façon, j'évite qu'il ne connaisse mes lacunes dans d'autres domaines."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AfroTech (@afro.tech) C'est sur le chemin de l'école qu'il a eu le déclic. Il a en effet remarqué que les plus belles propriétés étaient celles des personnes qui travaillaient pour eux-mêmes et cela l'a inspiré à voir grand !

"Qu'ils aient une entreprise d'aménagement paysager, une entreprise de toiture ou une entreprise de plomberie, je savais que je voulais avoir quelque chose pour lequel je travaillerais moi-même. Je n'ai jamais voulu être dentiste ou médecin. Je n'ai jamais pensé à rien de tout ça. Je savais que soit je jouerais au football, soit je ferais quelque chose par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait."

On peut dire que cela lui a pas mal réussi. Comme quoi, les tables de multiplication...