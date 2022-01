50 Cent trolle Jeezy

Et valide Gucci Mane.

En beef depuis de nombreuses années, Jeezy et Gucci Mane ont mis fin à leur conflit lors d'un épisode de Verzuz qui restera dans les mémoires. Mais, le feu couve sous la braise et il semble bien que Guwop aime souffler dessus comme il vient de le faire dans le morceau qu'il partage avec Lil Durk, "Rumors", à la grande joie de 50 Cent qui n'aime rien que de remuer la boue entre les rappeurs et surtout Jeezy avec qui il a déjà échangé des missiles... Le boss du G-Unit s'est donc fait une joie de jeter de l'huile sur le feu...

Dans "Rumors", Gucci rappe :

“D.A. dropped my murder, didn’t have evidence to prove it/I think my house is haunted, yeah, by who? The ghost of Pookie”

Pookie Loc étant le nom de l'ami de Jeezy abattu par le rappeur d'Atlanta lors d'une tentative de vol en 2005...

En entendant ça, Fifty s'est frotté les mains. Il en fallait moins que ça pour sauter sur son compte Instagram et comme il n'a jamais pu encaisser Jeezy, il s'est fait un plaisir d'appuyer là où ça fait mal. Il a donc publié une vidéo sur laquelle on le voit porter son bandeau iconique des années 2000 et où il donne son avis sur le beef entre Gucci et Yo Gotti qu'il semble aussi viser sur le morceau "Rumors" avec cette punchline (“He ain’t killed nobody but keep rapping about the shootings”).

50 Cent chante en même temps et il rigole.