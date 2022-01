Seth Gueko : 25 G le clashe à cause de la Fashion Week

Trouble chez les Barlou...

Depuis quelques années maintenant, les rappeurs sont régulièrement invités à la Fashion Week. Et pas seulement les stars US : nos français ont désormais eux aussi la cote dans les défilés de haute couture. Il faut dire que la mode s'inspire énormément des tendances streetwear déjà existantes, c'est donc normal d'inviter des rappeurs, qui sont dans ce style depuis des années. Récemment, c'est Seth Gueko qui avait fait le buzz en participant à la Fashion Week 2022 pour la marque EGONLab.

Une participation qui n'a pas fait l'unanimité, en tout cas si on en croit les paroles de 25G, ancien très bon pote de Seth Guex. En cause? La tenue du Barlou, qui n'était pas au goût de 25G. Ce dernier s'est fendu d'un long message sur son compte Instagram, dans lequel il fustige Seth qui a selon lui "défilé en tenue de curée devant des satanistes". Il reproche également à l'interprête de "Bistouflex" d'avoir oublié la classe ouvrière en participant à ce défilé. La rupture semble être plus que jamais d'actualité entre les deux rappeurs, qui avaient pourtant choqué toute la France avec "Cabochards" à l'époque. 25 G fait également référence à l'épisode du clash entre Booba et Seth Guex.

25G a même déclaré qu'il allait "effacer Barlou au laser", en faisant probablement référence à un tatouage. Seth Gueko n'a pas réagi, il a simplement posté une photo sur son compte Instagram dans laquelle on voit un cafard habillé en Louis Vuitton, avec en légende "Mon entrée dans le monde de la mode". Une manière de dire à tout le monde que ces deux mondes n'étaient peut-être pas sensés se mélanger, mais que c'est fait désormais ! Ici, on trouve même la cape de Seth plutôt stylée, même si on n'a pas du tout envie de porter la même. Et vous?