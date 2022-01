Young Doplh : sa fiancée prend la parole

Lorsqu'il a été abattu, Young Dolph était en couple depuis plus de dix ans avec Mia Jaye. De la mort de son bien-aimé, celle-ci n'avait pas encore pris la parole. Mais alors que les meurtriers présumés du rappeur ont été arrêtés, elle a jugé que c'était le bon moment pour briser le silence. Jusqu'à maintenant, mis à part quelques publications sur les réseaux sociaux, la mère des enfants de Dolph était restée particulièrement discrète sur la situation. Elle a donné sa première interview cette semaine à la chaîne américaine ABC. Elle a notamment rappelé à quel point il était difficile de ne pas s'effondrer devant ses enfants...

"Cela a été extrêmement difficile, juste de devoir ramasser les morceaux et de trouver la force pour mes enfants, le plus important. Adolph et moi étions d'accord là-dessus. Nous avons le devoir de les protéger de tout ça, de les élever et de faire tout ce que l'on peut pour eux. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est difficile pour moi d'être forte à la fois pour eux mais aussi pour moi-même. Adolph était mon âme sœur et ils ont volé mon avenir..."

En effet, le rappeur et sa compagne avaient prévu de se marier et qu'ils étaient fiers de ce qu'il avait réussi avec leur famille.

"Quand tu vis avec une célébrité – quelqu'un qui est très occupé et qui est souvent sur la route – la famille peut passer au second plan. Il a fait des sacrifices et il était présent. Nous étions en train de planifier notre mariage avec notre famille et nos amis. Nous étions ensemble depuis près d'une décennie. Nous avions envie de célébrer notre histoire d'amour avec les personnes que nous aimons le plus et nos enfants. Cela m'a été enlevé et trouver de la force a été très difficile pour moi."