Koba la D agressé à Marseille ?

Le rappeur va bien.

La vie d'un rappeur est rarement de tout repos. Encore plus pour Koba la D, qui a énormément d'énergie à revendre et a parfois du mal à la canaliser, ce qui peut parfois donner une impression de "jeune chien fou". Le rappeur d'Evry a d'ailleurs mis beaucoup d'énergie dans sa musique, puisqu'il est un des artistes actuels les plus productifs. Mais parfois, le statut de rappeur et de célébrité peut vous amener à faire de mauvaises rencontres, comme ce week-end à Marseille apparemment.

Koba la D était en effet de passage dans la ville du Sud ce week-end et le voyage ne s'est visiblement pas déroulé comme prévu. Il a été pris à parti en arrivant à la gare Saint-Charles par un groupe d'individus dont on ne comprend pas trop les motivations au début. La vidéo a été publiée sur Snapchat avant d'être repartagée sur les réseaux sociaux. On voit le rappeur en train de se débattre alors que plusieurs personnes sont en train de le tenir (encore des courageux) et semblent en train d'essayer de le racketter.

Le rappeur koba la D racketter hier à la sorti de la gare saint Charles à #Marseille pic.twitter.com/Lw9dUV0aCV — C Pas Des Lol ♠️ (@cpasdeslol18) January 9, 2022

Koba la D ne se laisse pas faire, mais on n'a pas d'informations sur la manière dont ça s'est terminé. Cependant, on sait que le rappeur est toujours en vie et qu'il semble aller très bien, comme en témoigne une photo postée par lui-même quelques instants après les faits, dans laquelle il dit que "tout va bien". Que les fans du rappeur d'Evry soient rassurés, il est toujours OP pour sortir de nouvelles dingueries, comme "Doudou" avec Naps récemment.