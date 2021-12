Ja Rule : son fils lui ressemble plus que lui-même

C'est peut-être même du clonage à ce niveau.

Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, Ja Rule est surtout connu pour être le mec "en clash avec 50 Cent", avec qui il a une véritable rivalité. Sauf qu'au regard de l'histoire, on se rend compte que lors des différentes oppositions qui ont eu lieu entre eux, Ja Rule a souvent perdu. Il était pourtant un des kings de New-York au début des années 2000, avec ue période où il sortait un album par an avec succès. Récemment, il a fait le buzz sur internet pour une raison qui n'a rien à voir avec la musique : son fils.

Ja Rule a en effet 3 enfants, et une photo sur laquelle il apparaît avec son fils Jeffrey Atkins Jr, né en 2000, a enflammé les réseaux sociaux, pour une raison bien simple : le fils du rappeur lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Certains disent même qu'il ressemble plus à Ja Rule que le rappeur lui-même. La photo a été prise en 2019 lors de la remise de diplôme du fils de l'artiste. On salue évidemment ce petit évènement, ça n'est pas rien pour un rappeur du Queens de voir son fils diplômé, surtout quand on a soi-même attendu d'être en prison pour passer son diplôme comme Ja Rule.

Et alors qu'il a longtemps paru un peu à la ramasse, le rappeur semble de nouveau être à fond dans l'actualité, au courant des dernières tendances, puisqu'il confiait il y a quelques jours son désir de vouloir offrir des NFT à ses enfants pour Noël. Des cadeaux qui peuvent vite prendre beaucoup de valeur, si vous vous y connaissez en placements.