Lacrim explique les raisons de son clash avec SCH

Dans un face-à-face avec ses fans organisé par nos amis de Booska-P, Lacrim a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. L'une d'elles a évidemment concerné ses relations avec SCH dont il a lui-même avoué il y a peu qu'elles étaient "au point mort".

Lacrim, Mister You et Bim Bim, un proche des deux rappeurs, se sont donc retrouvés à table avec des fans du rappeur du 9.4. et ont eu la possibilité de lui poser toutes les questions qu'ils avaient envie. Le patron du label Plata O Plomo ne s'est pas défilé et il a répondu avec sincérité, rentrant même parfois dans le détail. C'est ainsi qu'on a appris pourquoi ses relations avec SCH s'étaient à ce point détériorées.

"J'ai eu des antécédents avec SCH par exemple où je n'ai pas eu de signature contractuelle [...] ça ne regarde pas forcément l'artiste SCH directement mais il était produit par un mec avec qui j'étais associé et je n'ai pas touché un euro. Ensuite, si tu veux vraiment rentrer dans le truc, SCH c'est un artiste qui devient patron après parce que je rentre dans la boucle avec mes potes, avec mes copains et on enlève ce producteur et on met SCH producteur. Tu vois, je fais monter sa mère sur Paris et je lui ouvre une boîte. Sa boîte Baron Rouge, c'est mon avocat, c'est nous qui l'avons payé sa boîte et on est censé être associé ce qui ne s'est jamais passé donc, je vous le dis, dans le futur, je ne me ferais plus baiser."