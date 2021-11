Sheff G condamné à deux ans de prison pour possession d'armes

Le rappeur va rester à l'ombre.

On vient d'apprendre que Sheff G a récemment été condamné à deux ans de prison suite à une arrestation dans le cadre d'un contrôle routier un peu plus tôt cette année. Sheff a plaidé coupable de possession criminelle d'une arme au second degré. Il a donc été condamné à deux ans de prison ferme.

En janvier, l'artiste été arrêté lors d'un contrôle routier alors qu'il aurait conduit de manière imprudente et sans plaque d'immatriculation. Lors de la fouille du véhicule, la police aurait trouvé un Glock de calibre .45 et, en conséquence, a arrêté le rappeur. Complex a eu les informations qui lui ont permis de confirmer que l'artiste avait plaidé coupable et qu'en conséquence, il serait enfermé les deux prochaines années. Les documents du Département correctionnel de New York montrent que Sheff est actuellement détenu au Robert N. Davoren Center, qui fait partie de Rikers Island.

Pourtant, dans une publication sur Instagram un peu plus tôt ce mois-ci, il a remercié ses fans pour leur soutien et leur a annoncé qu'il serait bientôt de retour. Il faut croire qu'il s'est un peu emballé.