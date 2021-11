R. Kelly : sa vie en prison en bande dessinée

C'est son codétenu qui l'a dessiné.

Le quotidien en prison de R. Kelly va peut-être devenir une bande-dessinée. Son codétenu dans la prison de Brooklyn, un homme reconnu coupable d'avoir menacé de tuer des représentants du gouvernement lors de l'invasion du Capitole notamment, a dessiné la vie du duo qui partage la même cellule. Brendan Hunt, 37 ans, a soumis les dessins à la Cour fédérale de Brooklyn pour montrer qu'il avait une activité artistique et cela a été rapporté par The Daily News qui a aussi publié les premières planches. On y voit les deux hommes durant leurs activités quotidiennes, faire du yoga, s'entraîner ou écouter de la musique.

Il y fait aussi figurer un de leurs premiers échanges dans lequel Hunt reconnaît qu'il n'a entendu aucun de ses grands succès. "Je suis la plus grande star du R&B de l'histoire de l'humanité ! Comment pouvez-vous ne pas connaître R. Kelly ?" lui répond le chanteur.

A partir de ce moment-là, les deux hommes deviennent amis, un scénario qui semble basé sur la réalité de leur relation.

Les avocats de Hunt ont déclaré au Daily News que le duo avait "beaucoup de points communs en tant que musiciens et artistes" lorsqu'ils ont été enfermés ensemble pendant deux semaines au centre de détention. Les bandes dessinées ont été données au juge par les avocats de Hunt pour montrer les ambitions créatives de leur client et pour commenter les "amitiés durables" qu'il a nouées "avec les personnages les plus improbables".

Il est vrai que celle avec R. Kelly, on ne l'avait vu venir alors que le chanteur est devenu un paria dans tout le reste des Etats-Unis.