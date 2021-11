Travis Scott réagit après la tragédie de l'Astroworld Festival

Le rappeur est lui aussi dévasté.

Pour ceux qui ont loupé la news hier, petit rappel : une tragédie a eu lieu pendant l'Astrowolrd Festival de Travis Scott, évènement qui revient maintenant depuis plusieurs années. Une émeute a éclaté dans le public, un vent de panique même si on en croit les témoignages. Les gens ont comencé à s'amasser près de la scène, plusieurs arrêts cardiaques ou respiratoires ont eu lieu, la panique a donc été accentuée. Le bilan est pour l'instant de 8 personnes décédées et une vingtaine de blessés.

Secoué par la tragédie, le rappeur Travis Scott a tenu à prendre la parole sur ce sujet. Dans un message posté sur Twitter, l'artiste se dit "complètement dévasté par ce qui a eu lieu la nuit dernière". Il adresse également des prières aux victimes et à leurs familles, et affirme que la police de Houston a son soutien pour enquêter sur cette tragédie. Il affirme également qu'il est impliqué auprès des autorités pour supporter la communauté de Houston et remercie la police et les pompiers pour leur aide.

Le témoignage effrayant d’un fan qui raconte la tragédie du Astroworld Fest ! ????????



pic.twitter.com/2vPvBL3rbe — Kultur (@Kulturlesite_) November 7, 2021

Dans un second message, l'artiste apparaît au bord des larmes en s'adressant directement à ses fans via une vidéo. Dans cette séquence, Travis Scott affirme que ses fans représentent tout pour lui et incite notamment tous les témoins à prendre contact avec les autorités. La police suspecte qu'une prise de drogue par certains membres du public aurait causé les arrêts cardiaqus, entraînant la panique. On rappelle ici également que le rappeur avait déjà été mis en cause par le passé pour avoir "incité les fans à se comporter de manière irresponsable lors de plusieurs concerts", en 2015 et en 2017.