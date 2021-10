Fetty Wap arrêté pour trafic de drogues

En marge du festival Rolling Loud.

Fetty Wap, le rappeur qui avait explosé avec son single "Trap Queen", a toujours eu une bonne street cred. Et pour cause : arrêté plusieurs fois, l'artiste se démarque surtout par son oeil gauche constamment fermé à la suite d'un glaucome. Et ça, ça donne direct une tête de bad boy. Depuis, on n'entendait plus tellement parler du rappeur, même si il a sorti de très bons morceaux assez régulièrement. Mais aujourd'hui, on apprend que le rappeur du New Jersey a été arrêté pour trafic de drogues.

Une arrestation qui a eu lieu en marge du Rolling Loud Festival à New-York. Fetty Wap a carrément été emmené en détention par le FBI, ainsi que 6 autres personnes soupçonnées d'être membre d'un cercle de trafiquants de fentanyl et d'héroïne. Selon la presse américaine, la police pense que ces hommes comptaient vendre un max de doses pendant le festival. Le rappeur, lui, n'a donc pas pu monter sur scène. Un gardien de prison ferait partie du groupe arrêté, toujours selon la presse US.

Fetty Wap était censé passer devant le juge dans la journée, on aura donc bientôt plus d'informations. Le juge devra notamment se prononcer sur le fait de savoir si le rappeur ressortira libre sous caution, ou s'il sera emprisonné en attente du "vrai procès". Toutefois il a l'air dans de très sales draps, puisque les portes-paroles du FBI parlent d'un trafic multi-national qui brasserait plusieurs millions de dollars. Lors de leurs diverses perquisitions, ils auraient déjà saisi 16 kilos de coke, 2 kilos d'héroïne, de nombreuses pilules de Fentanyl, ainsi que pas mal d'armes à feu. On espère donc pour lui que Fetty n'y est vraiment pour rien, sinon on ne le reverra pas de sitôt.