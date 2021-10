Booba tacle Gims et Kaaris, il est chaud !

Et a toujours autant d’inspiration.

B2O, roi de la provoc’ a encore frappé. À travers l’Instagram de La Piraterie, il a enchaîné les moqueries et a été sans pitié. Ses cibles : Gims et Kaaris.

Le compte Instagram La Piraterie official est très actif. Il ne se passe pas un jour sans que la page ne soit agrémentée de contenu et d’actualité sur Booba, le label et ses artistes. Mais, ce sont surtout les stories qui font parler d’elle. Le Duc étant banni du réseau social, c’est à travers ce compte qu’il s’exprime sur Insta et surtout qu’il clashe tout le monde. Ou du moins ses cibles favorites.

Le dimanche 3 octobre a été une journée particulièrement productive pour Booba sur les réseaux. Ses récentes attaques envers Tayc l’ont certainement inspiré. Le rappeur a réagi à l’annonce de Gims sur Instagram. Il lance ce lundi 4 octobre, une marque de thé bio appelé Yaly. Cette nouvelle gamme fièrement présentée par le frère de Dadju a fait beaucoup rire Le Duc. Il a par exemple commenté : "Gims ça existe un thé pas vegan ? Genre t’as pas un thé au poulet genre ça peut être lourd ça !!! Après je dis ça…"

Adepte des moqueries envers Gims, Kopp ne s’est pas arrêté là. Il s’est également régalé devant une vidéo du membre de la Sexion d’Assaut s’exprimant sur sa collaboration avec la politicienne Valérie Pécresse, figure de la droite. Dans une première séquence, on peut apercevoir la membre du parti républicain parler d’un "aveuglement sur l’islamisme, sur l’immigration incontrôlée" et sur "la montée de l’insécurité", suivi d’une autre séquence avec Gims s’exprimant sur leur collaboration. Un montage fait minutieusement avec le commentaire bien piquant de B2O : "Un aveuglement et un bigleu. #bravo". Ce n'est d’ailleurs pas la première fois qu’il s’attaque au physique de Gims.

L’autre rival de Booba, Kaaris n’était pas en reste. Il a lui aussi subit les moqueries du Duc. En showcase à Cambrai, il a partagé en story des vidéos de l’événement, visiblement très heureux. Un sourire qui n’a pas échappé à Booba qui s’est empressé de pointer du doigt la dentition du rappeur :

Rien n’échappe à Booba !