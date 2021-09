21 Savage arrêté !

Les services de l'Immigration et la police sont toujours sur ses cotes...

On le sait, 21 Savage a des problèmes avec les services d'immigration américains. Le fameux rappeur d'Atlanta est en réalité Britannique et était sur le territoire américain de manière "irrégulière" depuis 2005, date à laquelle son visa a expiré. On pensait cette affaire réglée puisque les médias en parlaient moins, et que le gratin du rap US s'était dépêché de lui payer les meilleurs avocats possibles, tout en le défendant dans la presse. Mais visiblement, le ICE (Immigration and Customs Enforcement) a toujours le rappeur dans le viseur.

En effet, 21 Savage a été à nouveau arrêté, pour des faits remontant en 2019, précisément lors du contrôle de police qui a permis aux autorités de découvrir qu'il était un "clandestin" (il a tout de même vécu la majeure partie de sa vie aux States...). Les autorités auraient alors trouvé une armée chargée, mais aussi une bouteille de "Lean", ces sirops codéinés dont raffolent les rappeurs. Jusqu'ici, il n'avait pas encore été inquiété pour ces faits. Mais le 23 septembre 2021, il a dû se rendre chez le shérif de Dekalb en Georgie pour s'y faire arrêter.

Évidemment, la caution a été payée instantanément et il est ressorti de prison. Son avocat affirme que les charges ont été complètement fabriquées, il explique notamment que l'arme chargée n'était pas présente dans le véhicule et affirme que cette affaire est une preuve de plus de l'acharnement judiciaire du ICE et des dérives de la justice américaines quand elle juge les minorités. L'avocat a également déclaré que lui et 21 Savage continueraient de se battre pour que le rappeur ait le droit de rester aux Etats-Unis.

L'affaire est donc loin d'être terminée...