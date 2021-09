Drake : les chiffres fous de "CLB"

La star canadienne a encore fait tomber les records...

Vendredi 3 septembre, Drake a sorti "Certified Lover Boy". Un album très attendu, notamment parce que le rappeur n'a pas cessé de le teaser et de l'annoncer depuis 2 ans comme étant "bientôt fini". Finalement, les fans n'auront eu presque rien à se mettre sous la dent, à part quelques EP 3 titres éparpillés par-ci par-là. Cette fois ça y est, l'album est bien livré et on peut dire que la curiosité autour du projet est à son maximum, notamment depuis la reprise des hostilités entre Drake et Kanye West.

On peut dire que les fans ont été très nombreux au rendez-vous ce vendredi, puisque l'album de Drizzy est en effet en train de faire tomber tous les records de stream sur les plus grosses plateformes. Il est apparemment devenu l'album le plus écouté sur Spotify, et ce, en une seule journée. Pour ce qui est d'Apple Music, en seulement 12 heures, "CLB" est devenu l'album au plus gros score de stream sur une seule journée. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. En effet, le projet compte 21 titres.

.@Drake #CertifiedLoverBoy has broken the record for most streamed album in a single day in 2021 on Apple Music, with less than 12 hours counted. — chart data (@chartdata) September 3, 2021

Ces 21 titres sont dans les top 21 d'au moins 18 pays dans le monde, ce qui montre bien que Drake est véritablement une star internationale au rayonnement planétaire. Finalement, le fait que Kanye dévoile son adresse a servi de bonne promotion au canadien, qui n'en demandait pas tant. Mais le canadien n'a pas réussi à convaincre tous les auditeurs, et notamment les plus exigeants. DJ Akademiks, très suivi aux USA, s'est même endormi pendant la séance d'écoute de "CLB", juste 10 minutes après avoir crié au classique... On vous met le projet en-dessous pour que vous puissiez juger !