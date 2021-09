Drake a mis la pression à Lil Wayne !

La compétition rap à son maximum entre les deux artistes.

Ca n'est un secret pour personne, Drake et Lil Wayne sont deux grands amis. Des vrais potes, qui se côtoient depuis peut-être au moins 15 ans, à l'époque de la fabuleuse épopée "Young Money", le label fondé par Lil Wayne en 2005, et sur lequel Drizzy avait signé en 2009. Cette amitié a produit de nombreux featurings, avec bien souvent une très grosse qualité au rendez-vous pour deux artistes qui sont de véritables mastodontes du rap US des années 2000. Mais même en étant potes, la compétition reste la plus forte. Lil Wayne s'est expliqué sur ce sujet.

La sortie de "CLB", l'album de Drake tant attendu, correspond avec les dix ans de l'album "Tha Carter IV" de Lil Wayne. A cette occasion, lors d'une séance de question / réponse avec ses fans, Weezy est donc revenu sur le lien particulier qui réunissait les deux artistes : "A chaque fois que Drake m'envoie un truc, je dois retourner enregistrer encore et encore. C'est toujours trop chaud. C'est parce qu'il va dire un truc à la fin et je vais être en mode : "oh, je pourrais exploiter ce morceau et utiliser ce qu'il vient de dire". J'ai changé mon couplet un milliard de fois à cause de lui", confie Wayne.

Le rappeur est d'ailleurs présent sur l'album de son pote, dans le morceau "You Only Live Twice", avec Rick Ross. Une connexion qui rappelle la belle époque où ces trois-là sortaient hit sur hit (No New Friends, Pop That,...) et qui est encore une fois très efficace. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite à écouter cette nouveauté juste ci-dessous !