Naps prend des cours de conduite !

Le Marseillais est devenue une star traquée par les fans.

Les rappeurs ont presque tous l'amour des belles voitures. Ca fait plus de 30 ans que les véhicules motorisés sont devenus des objets quasi-incontournables dans les clips de rap. On se rappelle notamment des caisses dans les clips de rap West Coast. Depuis, on a ait du chemin et on est passé à la Lamborghini ou au "Fefe", plus à la mode. Nos rappeurs français ne sont pas en reste et arrivent eux aussi à s'acheter d'énormes bolides, ou à en louer. Pourtant, niveau permis, ça n'est pas ça pour tout le monde...

Cette fois, c'est Naps qui s'est fait prendre en flagrant délit de leçon de conduite par un fan! Le rappeur Marseillais est apparu au volant d'un véhicule d'auto-école en train de prendre un cours de conduite. Forcément, internet s'est déchaîné, même si les vrais fans de Naps savent bien qu'il assume parfaitement cette situation. Il a parlé plusieurs fois du fait de ne plus avoir de permis dans ses morceaux, et il faut dire aussi qu'un permis ça peut se perdre très rapidement : un coup de stup' au volant en jeune conducteur, et c'est terminé. Alors quand on connait l'amour de Naps pour les "Flashs de Vovo" ou le "Pochon Bleu", on imagine que le rappeur prenait des risques assez souvent au volant dans sa jeunesse.

Naps en Auto école j’suis moooooooort pic.twitter.com/DZtqOsTOEa — RapTime (@RAPTlME) September 2, 2021

Ce qui explique donc qu'il se retrouve à repasser le permis, dans les rues de Sannois dimanche dernier si on en croit les informations dans la vidéo. On lui souhaite bien du courage parce qu'avec la notoriété qu'il a désormais, ça va être difficile de passer ses leçons de conduite dans le calme et la tranquillité !