R. Kelly : le jury pour son procès est complet

Les choses sérieuses vont commencer.

CNN rapporte que sept hommes et cinq femmes ont été choisi pour composer le jury populaire appelé à juger R. Kelly. Ils ont prêté serment devant la juge Ann Donnelly à Brooklyn cette semaine. Celle-ci leur a demandé s'ils arriveraient à rester impartial malgré toute la publicité entourant l'affaire. Rappelons que R. Kelly fait face à une série d'accusations d'abus sexuels dans plusieurs États. Le chanteur de 54 ans continue de clamer son innocence et a plaidé non coupable à chacun des chefs d'accusations qui pèse contre lui. Et pourtant, les charges sont lourdes puisqu'il est accusé de racket, d'exploitation sexuelle d'enfants, d'enlèvements, de travail forcé et de trafic sexuel.

Dans un des actes d'accusation, on peut lire :

"Les procureurs pensent que Kelly était le chef d'une entreprise criminelle composée d'associés qui faisaient la promotion de la musique de R. Kelly et de sa marque "pour recruter des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales" avec le chanteur"

Le dossier indique également que les employés qui servaient de directeurs, de gardes du corps, de chauffeurs, d'assistants personnels et de membres de son entourage faisaient eux-aussi partie de son entreprise criminelle. Selon un dossier judiciaire, les procureurs affirment également que Kelly aurait abusé d'un garçon de moins de 18 ans en 2006 qu'il aurait rencontré dans un McDonald's de Chicago. Il l'a ensuite invité dans son studio d'enregistrement pour le guider dans le monde de la musique. Robert Kelly lui aurait alors demandé "ce qu'il était prêt à faire pour réussir dans le monde de la musique ?" Les procureurs affirment ensuite que le chanteur aurait eu des relations sexuelles avec l'enfant. Ils ont également ajouté que la victime devrait témoigner au procès qui devrait débuter le 18 août prochain et devrait durer entre six et huit semaines.