T.I. arrêté à Amsterdam !

Déjà lourdement accusé d'agressions sexuelles, les ennuis continuent pour T.I. qui a été arrêté alors qu'il se trouvait à Amsterdam ! Il a semble-t-il été pris dans un accident... de vélo !

Le patron de Hustle Gang a expliqué sa situation dans une vidéo qu'il a partagé sur Instagram. Il a été arrêté alors qu'il utilisait son téléphone et qu'il se trouvait sur un vélo. Il précise aussi qu'il ne s'est pas arrêté à un croisement et que le guidon de son vélo a cassé le rétroviseur d'une voiture de police.

"Je suis enfermé. Je ne suis évidemment pas censé avoir mon téléphone pendant que je fais du vélo et le policier a cassé son rétroviseur latéral… et je n'avais pas mon passeport sur moi. Il était extrêmement contrarié. Moi-même, je m'amusais bien. Je ne suis toujours pas énervé. Ils m'ont arrêté et ne m'ont même pas menotté. Ils viennent d'ouvrir la porte et m'ont invité sur la banquette arrière. J'ai obligé de demander comment je pouvais payer ma caution rapidement car ils ne prennent pas l'argent liquide. J'en ai dans ma poche mais ils n'en veulent pas (rires). Je n'ai pas de menottes, je ne suis pas recherché."

Dans une autre vidéo, T.I. annonce finalement être sorti de prison et ne pas avoir compris que l'homme qui lui demandait de s'arrêter était de la police

"Il était dans une camionnette blanche. Je ne savais pas qu'il était policier. Il ressemblait à un livreur de meubles…. Alors il a tiré et j'ai continué, j'ai continué à pousser comme s'il ne me parlait pas parce que je ne savais pas ce qu'il disait. Puis il s'est mis sur le côté et il a dit : "Stop !" J'ai compris ça. Ensuite, j'ai pu voir qu'il était écrit police dans une autre langue, alors je me suis dit : "OK, ce doit être la police." Je me suis arrêté, j'ai au moins ralenti et je suppose que je ne me suis pas arrêté assez vite pour lui, alors il s'est mis en travers de mon chemin."