Booba dévoile son programme de musculation "Ultra"

Devenez aussi musclé que le Duc !

Cela fait des années que Booba promène une musculature impressionnante. A ses débuts, le Duc était grand mais très fin. Depuis, il s'est largement étoffé, n'hésitant plus à apparaître régulièrement torse nu histoire de mettre en valeur son corps musclé. Il faut dire que le rappeur des Hauts-de-Seine ne laisse rien au hasard et suit un programme très précis baptisé "Ultra" qu'il propose désormais à ses fans.

Le vendredi 6 août pourrait être un de ces jours qui changent notre vie : on va pouvoir devenir aussi musclé que Booba ! En effet, c'est à cette date que le Duc lance un programme sportif baptisé "Ultra" en référence, évidemment, à son dernier album. Pour cela, le rappeur français collaborera avec Tomás Garcia, un coach de Miami qui l'entraîne durant l'année. Dans le détail, il s'agit de suivre un régime alimentaire très précis avec rééquilibrage et un suivi par un coach via une plateforme Internet.