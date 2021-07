Kanye West : le prix complètement fou de la location du stade d'Atlanta

Le gars est complètement fou, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime.

Kanye West n'est probablement pas le plus grand rappeur de sa génération, ni même le plus grand artiste. mais il faut reconnaître qu'il a su comme aucun autre aller au bout de ses idées, pour proposer de la musique originale, mais aussi pour en faire la promotion d'une manière unique. C'est le cas depuis longtemps : Kanye est un des gars les plus imprévisibles du rap US et c'est aussi pour ça qu'il est si important. Depuis la release party de son projet "Donda" (toujours pas fini), le rappeur a franchi un nouveau pallier dans la folie des grandeurs.

En effet, le rappeur / producteur / créateur de mode n'a presque pas quitté le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta depuis la grande soirée qu'il a organisée pour faire découvrir son album à ses fans. La raison ? Il travaille sur les derniers détails et peaufine son projet avant la sortie, qui s'annonce imminente (début août, sauf nouveau report). Kanye West est donc à l'isolement en quelques sortes, puisqu'il a loué une chambre au coeur même du stade.

Kanye West’s Mercedes Benz Stadium Room is Now the Most Expensive Real Estate in the World



The latest finding from the P&P Stats & Research Department. pic.twitter.com/J4AwK5ynTQ — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) July 30, 2021

Une location qui a un prix, et pas des moindres : selon plusieurs médias américains, le rappeur dépenserait plus d'un million de dollar pour chaque jour de location. On espère donc pour ses finances qu'il va bien sortir son album le 5 août, car un nouveau report pourrait donc lui coûter vraiment très cher, littéralement. En attendant la sortie donc, Kanye est tranquillement en train de bosser dans ce qui est sans doute une des loc' les plus chères du monde. Pendant qu'on galère à trouver un BNB sur la Côte d'Azur pour partir avec les potes... On a en tout cas hâte d'écouter ce qu'il nous prépare, et vous ?