Rohff : sa présence créé une émeute sur les Champs-Elysées !

Une foule immense a bloqué l'avenue !

A ceux qui pensent que Rohff est passé au second plan et que son charisme n'est plus celui qu'il était à ses grandes heures, qu'ils se rassurent : l'aura du rappeur du 9.4 est intacte. La preuve, sa simple présence sur les Champs-Elysées a créé un immense embouteillage qui a failli tourner à l'émeute. Un accueil digne de la star qu'il est toujours comme le prouvent les images qui ont tourné sur les réseaux sociaux durant le week-end.

On y voir en effet un immense attroupement, des jeunes montés sur des voitures qui crient leur joie, un concert de klaxons, le tout sans respecter le couvre-feu car il était autour d'une heure du matin. Pour un peu, on aurait eu l'impression que l'équipe de France venait de remporter l'Euro 2020 !

???????? FLASH - Des centaines de personnes ont bravé le #CouvreFeu hier soir sur les #ChampsElysees. Les forces de l’ordre n’ont pas pu intervenir tout de suite faute d’effectif. (via @HZ_Press/HORS ZONE PRESS) #Paris pic.twitter.com/2TzWGfe7hV — Mediavenir (@Mediavenir) June 13, 2021

L'attroupement s'est créé en quelques minutes, juste le temps d'une story ou d'un post dans lequel Rohff faisait savoir qu'il était sur la plus belle avenue du monde comme on peut le voir ici.

Wsh Rohff il a réuni tout les Champs ???? pic.twitter.com/pIozTrq2ge — ????????Rayan???????? (@rayanbelair) June 13, 2021

Dès lors, un mouvement spontané a fait accourir des dizaines de personnes venues voir leur idole et lui témoigner tout leur respect. Rohff a salué les premiers mais a vite été dépassé devant leur flux ! La rencontre a donc tourné à la fête alors qu'un immense embouteillage se créé sur les Champs. Dans sa story Instagram, Rohff a publié une vidéo de beau moment en écrivant : "Ce sont les cités, désolé pour l’embouteillage".

C'était, en tout cas, un beau moment de communion !