Kanye West a besoin de parler

Et ça a rapporté 15 000 dollars à une serveuse...

On n'avait pas trop parlé de Kanye West dernièrement. A vrai dire, l'artiste avait presque disparu des radars, depuis son divorce avec Kim Kadashian il y a quelques mois maintenant. Aucune frasque, aucune déclaration étrange ou complètement folle, ce divorce semble avoir été bénéfique pour le rappeur, d'autant qu'il s'est depuis retrouvé une compagne, la belle Irina Shayk (ex de Bradley Cooper et également de Cristiano Ronaldo). Cette fois, c'est une anecdote assez étrange qui fait qu'on parle aujourd'hui de Kanye.

En effet, une serveuse a fait quelques révélations sur Tik Tok cette semaine. Anessa Rossi travaillait dans un strip club, on ne sait pas exactement dans quelle ville. Un jour, elle voit Kanye West franchir les portes de ce strip club. Mais elle raconte que le comportement de Kanye n'avait pas grand chose à voir avec celui des autres consommateurs habituels. "De nombreux rappeurs viennent dans mon club, des sportifs, des gens qui veulent se montrer et faire des story sur Instagram. Mais pas Kanye", affirme la serveuse.

Non, Kanye, lui, était simplement venu pour... parler. "Il n'a rien pris à boire, juste de l'eau avec des glaçons, et il m'a parlé de ses croyances, de ses origines et du fait qu'il croyait être un descendant direct de son créateur" raconte Anessa. Pour la remercier de l'avoir écouté, le rappeur a été plus que généreux : "il m'a remercié pour le temps que j'avais passé avec lui, m'a donné 15 000 dollars, m'a dit qu'il sentait qu'il devait faire ça et il est parti". Pas si étonnant que ça lorsqu'on connait les frasques habituelles de Kanye West !