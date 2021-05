Booba publie une photo de Gims sans lunettes

Le Duc ne respecte rien...

Que personne ne se trompe, Booba a totalement repris le contrôle du compte Instagram de La Piraterie. Il n'apparaît presque plus que Twitter sauf pour des besoins promotionnels et contourne ainsi la fermeture de son compte officiel décidé par la direction du réseau social. Mais si vous regardez bien les story de La Piraterie, vous comprenez aisément que c'est lui qui en contrôle les accès. Une preuve ? Il a taclé sévèrement Gims avec un montage entre la pochette du projet du rappeur de la Sexion d'Assaut "Le Fléau" et une photo sur laquelle on voit les yeux de celui qui les cachent habituellement derrière des lunettes noires. Jugez plutôt.

A l'inverse de ce qu'il vient de faire pour Youssoupha, cette fois, c'est plutôt drôle même si Gims doit en avoir marre de s'en prendre plein la tête par le Duc. Surtout que, évidemment, cela ne s'arrête pas là... B2O a eu besoin d'une petite précision, en image également...

Pas vraiment besoin de légende à cette image, tout le monde aura clairement compris.

De toute façon, cette fois, Booba ne prend personne en traître. Il avait annoncé qu'il était chaud quand Gims a fait part de son projet de réédition de son dernier, "Le Fléau" avec "Les vestiges du Fléau', sur lequel, d'ailleurs, on retrouvera un feat de Nekfeu. Il avait clairement annoncé la couleur. Il semble pourtant qu'il n'ait pas pu attendre le 28 mai pour ouvrir les hostilités puisque les premières balles ont déjà été tirées. Et elles ne sont pas à blanc...