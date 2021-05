Booba détruit littéralement Gims

Le Duc n'a fait aucun cadeau au Maître.

Il n'y a plus de limites pour Booba qui a littéralement démonté Gims sur Instagram. Si on passe sur le fait que le Duc est normalement banni du réseau social mais qu'il a trouvé la parade en se servant du compte de La Piraterie pour régler ses comptes, on comprend bien que rien n'a changé. Tout est bon pour humilier ses rivaux. Et si, ces derniers temps, il avait de nouvelles cibles, force est de constater qu'il a ses petites habitudes. Ainsi, il vient de pulvériser Gims dans une série de publication en story tout ça parce que ce dernier fait de la publicité pour une grande marque de glace.

Gims est devenu une si grande star que les marques se l'arrachent pour faire de la publicité. C'est ainsi que le rappeur de la Sexion d'Assaut a révélé un partenariat avec Magnum pour la saison estivale qui arrive. Et cette décision n'est pas passée inaperçue auprès de Booba qui s'est abondamment moqué de son grand rival avec plusieurs stories sur le compte de La Piraterie et que l'on retrouve dans un article de nos confrères de 13-Or du Hip-hop.

Il écrit notamment :

"Meskin, il doit vendre des esquimaux pour entretenir Ginette et louer le jet. Le chemin est long. Bientôt les beignets, les chichis, les glaces à l'eau !"

Mais évidemment, cela aurait été trop simple de s'arrêter là. Booba a aussi posté des images d'esquimaux aux couleurs LGBT, une façon évidente d'injurier encore un peu plus Maître Gims.

Cela aurait pu suffire, mais pour le Duc il n'y en a jamais assez alors il a enfoncé le clou en se moquant une nouvelle fois que la réédition de l'album de Gims, "Le Fléau", attendue pour le 28 mai prochain en écrivant :

"Vivement le 28, c'est encore 100% rap vous croivez ? Et surtout n'oublie pas la carte de fidélité"

Enfin, même si cela aurait sans doute pu suffire, Booba a terminé avec un comparatif entre le prix de son album "Temps mort" estimé à près de 2000 euros alors que celui de Gims, "Ceinture noir" est bradé à 7€, une façon sans équivoque de montrer que les deux rappeurs ne boxent pas dans la même catégorie...

On le sait, le clash entre les deux hommes était particulièrement sévère mais il faut avouer que cette fois le Duc n'a pas transigé sur la manière et qu'il y est allé pour faire mal, très mal...