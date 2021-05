Da Uzi arrêté !

Il est accusé de trafic de drogue et de détention d'armes.

Alors qu'il vient de sortir un nouveau clip et que tout semblait sur de bons rails puisqu'un nouvel album était prévu en 2021, la vie de Da Uzi a basculé hier. Le rappeur a été arrêté par les forces de l'ordre et mis immédiatement en garde-à-vue pour trafic de stupéfiants et détention d'armes.

Da Uzi a été interpellé samedi et placé tout de suite en détention provisoire. Il sera jugé dès le 31 mai pour trafic de drogue et possession d'armes à feu. Les charges qui pèsent contre lui sont assez lourdes comme le cite un article de BFMTV.com. Il est poursuivi pour "transport, détention et acquisition de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d'armes de catégorie B".

Da Uzi a donc été arrêté samedi à l'issue d'une perquisition menée à son domicile de Noisy-le-Grand. Déjà condamné par le passé, le rappeur de 28 ans risque donc gros.