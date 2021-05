Childish Gambino accusé de plagiat pour "This Is America"

Une histoire assez louche.

Vous le savez, le rap est la musique de la débrouille. A ce titre, cette musique s'est longtemps construite avec des samples "empruntés" (parfois volés aussi) à d'autres artistes, mais de manière générale, le rap puise aussi son inspiration dans beaucoup d'autres genres musicaux populaires. On voit donc des rappeurs reprendre des refrains connus, des airs de comptine pour enfant ou ce genre de choses. Mais parfois il s'agit purement et simplement de plagiat. Récemment, c'est Childish Gambino qui s'est mis dans la sauce avec son hit "This Is America".

En effet, le rappeur est accusé par Kidd Wes, un autre rappeur, de s'être beaucoup trop inspiré de son titre "Made In America", publié sur Soundcloud en 2016, puis sur Youtube en 2017, soit un an avant la sortie du clip de Childish Gambino. Le morceau devait figurer sur le prochain projet de Kidd Wes au point d'avoir été déposé au bureau des droits d'auteur américain, en mai 2017. Des accusations qui semblent donc assez sérieuses et appuyées, d'autant que le rappeur attaque également les co-auteurs du hit de Childish, ainsi que Young Thug (qui a fait les choeurs) et Roc Nation Publishing.

C'est notamment le refrain de Childish Gambino qui poserait problème à Kidd Wes : selon lui, le flow et les paroles sont très semblables à ce qu'il a fait. On a regardé les deux clips et franchement, il y a bien une petite ressemblance, mais on ne trouve rien de scandaleux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Plagiat ou pas plagiat ?