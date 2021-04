Koba Lad se moque de Zola attaqué par Booba

Les clashs du Duc ont de drôles de conséquences...

Décidément, l'influence du Duc a des répercussions un peu partout dans le rap game. Hier, il a envoyé des piques à Kodes et Zola à propos de leur dernier clip commun, "Ghini Ghini". Il critiquait le fait que les rappeurs se pavanent en voitures de luxe quand ils sont à Dubaï mais qu'il roulent "mobylette" quand ils sont de retour chez eux. Une affirmation qui a beaucoup plu à Koba Lad dont on connaît l'antagonisme qui l'oppose à Zola. Le rappeur du bâtiment 7 a en effet relayé la publication du Duc en se moquant toujours un peu plus du rappeur du Awa Gang.

Si le Duc a écrit cette légende :

"Ah voilà, y sont en féfé lambo à Dubaï et en mobylette sur paname, je savais!!! #SANSRANCUNEONPLAISANTE #MAISCESTREEL"

Koba a repris la même image à laquelle il a ajouté un commentaire de son cru, surfant sur le #SANSRANCUNEONPLAISANTE. Il a écrit :

"Ptdddr sans rancune wch"

On savait qu'il y avait des antécédents entre Booba et Zola et la sortie du Duc n'est pas très étonnante, dès qu'il peut clasher quelqu'un, en général il ne se prive pas. Mais il y a aussi un conflit latent entre Zola et Koba LaD. Le clash est plus feutré et moins médiatique mais il existe. Les deux jeunes rappeurs refusent de parler l'un de l'autre et leur conflit n'est un secret pour personne dans le rap game. S'il n'y a jamais eu d'attaques frontales ou de déclarations de "guerre" officielle ou de règlement de compte en public, de piques envoyées sur les réseaux, Zola et Koba ne s'aiment pas sans que l'on sache non plus quel est le point de départ de cette opposition. Même Koba, interrogé à ce sujet par le média Krew Tv en début d'année avait expliqué : "En vrai, il n'y a pas d'embrouille mais on ne va jamais se calculer, en tout cas moi personnellement".

Avec cette pique un peu plus frontale, il se pourrait que les choses changent...