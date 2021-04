Lil Pump nargue Lil Uzi Vert avec un diamant de 28 millions de dollars

Il se serait à son tour incrusté un diamant sur le front.

Décidemment les rappeurs américains ont une drôle de façon de dépenser leur argent. Après Lil Uzi Vert, c'est au tour du rappeur Lil Pump de nous surprendre. Inspiré par Uzi, il s'est montré sur les réseaux avec un diamant sur le front. Troll ou pas, il a tenu à préciser que le sien coûtait 28 millions de dollars, soit 4 de plus que celui de Luv.

Au début de l'année, Lil Uzi Vert avait estomaqué tout le monde avec son nouveau piercing. Un piercing des plus original puisqu'il s'était implanté un diamant rose de onze carats estimé à 24 millions de dollars en plein milieu du front, rien que ça. Le rappeur originaire de Philadelphie était tombé amoureux du bijou et a précisé que la seule façon de ne pas le perdre était de l'incruster dans sa peau.

Lil Pump est connu pour sa musique certes mais aussi pour aimer troller ses compères. Sa dernière cible en date ? Lil Uzi Vert. Il a publié une photo sur Instagram où il se montre avec un bijou placé sur le front, imitant celui qui veut s'implanter une puce Tesla dans le cerveau. L'interprète de "Be like me" est allé encore plus loin en identifiant Baby Pluto en légende. Il continue le tacle en lui précisant que le sien est estimé à 28 millions de dollars donc qu'il est plus cher de quatre millions.

Le cliché est devenu vite viral sur Internet. Lil Uzi a même commenté la publication avec un "wow", notre sourire de diamants n'a pas l'air de prendre mal la comparaison. A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si Lil Pump s'est vraiment fait le piercing. Si c'est le cas, on les invite vivement à poser ensemble. Une photo à 52 millions de dollars !