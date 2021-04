Fivio Foreign arrêté pour port d'arme et délit de fuite !

Le rappeur est sous les barreaux.

Le rappeur de Brooklyn Fivio Foreign a été arrêté par les forces de l'ordre après une brève lutte avec les agents du département de police de Fort Lee dans le New Jersey. Selon le Daily Voice, Fivio, de son vrai nom Maxie Ryles III a garé sa voiture dans une zone où il était interdit de stationner. Lorsque la police lui a demandé ses papiers, le rappeur les a tout simplement ignorés et s'est enfui en courant. Lorsqu'il a été rattrapé, une arme de poing chargée est alors tombée de sa ceinture. En outre, le numéro de série de cette arme a été effacé ce qui la rend impossible à retracer.

Rapidement rejoint par ses collègues, l'officier de police qui a arrêté Fivio lui a passé les menottes. Le rappeur a été ensuite conduit à la prison du comté de Bergen à Hackensack et inculpé de possession d'armes et de rébellion. Au moment où ces lignes sont écrites, Fivio Foreign est toujours sous les verrous et devrait comparaître rapidement devant la justice.

Ce n'est pas la première fois que Fivio Foreign a des ennuis avec la justice, notamment dans le New Jersey. En octobre dernier, il a été arrêté pour avoir agressé sa petite-amie alors enceinte dans son appartement d'Edgewater, New Jersey. Selon le Fort Lee Daily Voice, elle avait accusé le rappeur de l'avoir frappé à la tête, de lui avoir donné des coups de pied et de la frapper avec une bouteille en verre avant de la pousser dans le couloir alors qu'elle était nue. Peu de temps après cette nouvelle, il avait nié les faits.