Soso Maness à l'affiche du film "Challenger" !

Soso Maness est véritablement de partout ! Après avoir été rappeur, streameur et pilote automobile, le rappeur marseillais rajoute une nouvelle corde à son arc, celui du cinéma ! En effet, il sera à l'affiche du prochain film Varante Soudjian intitulé "Challenger" avec Alban Ivanov et Audrey Pirault.

Le film raconte l'histoire d'un boxeur amateur qui rêve d'être un grand champion, mais qui doit se contenter de petits contrats foireux. Mais le destin frappe à la porte de Luka (Alban Ivanov) qui va lui permettre de le propulser au sommet. Et ça tombe bien nous avons la bande-annonce juste ci-dessous.

A l'occasion, de la promo du film, l'artiste de 37 ans s'est exprimé sur cette nouvelle expérience et a raconté les coulisses du tournage.

"On m'a appelé deux semaines avant le début du tournage, je me suis dit 'pourquoi pas', c'était surtout de la curiosité et cela m'a permis de faire des rencontres incroyables dans la good vibes." - Soso Maness