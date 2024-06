50 Cent tease une nouvelle série

"Nous avons plus de chaleur à venir"

50 Cent annonce une nouvelle série dans la franchise "Power". L'univers de "Power" qu'il a créé chez Starz va donc s'étendre, malgré le fait qu'une autre série de la franchise touche à sa fin.

Jeudi 13 juin, le magnat des films et de la télévision G-Unit s'est rendu sur Instagram, où il a partagé un message de l'acteur Joseph Sikora, qui joue le rôle de Tommy Egan depuis la série Power originale, confirmant que "Power Book IV : Force" s'achèvera après la troisième saison.

Mais, d'après le message de l'acteur, la décision de mettre un terme à la série a été prise par ses créateurs, et non par les dirigeants de la chaîne premium : "Lorsque Gary Lennon, les autres scénaristes et moi-même avons élaboré notre troisième saison, nous avons constaté que nous racontions une histoire complète", a déclaré Sikora. "Et que c'était l'occasion parfaite de rester fidèle à notre vision artistique et de faire de cette saison le dernier chapitre du voyage de Tommy à Chicago. Mais ne vous inquiétez pas, le voyage de Tommy est loin d'être terminé. Nous ne faisons que nous échauffer et j'ai hâte de vous montrer ce que nous avons prévu pour la suite."

"Je suis heureux que tous les fans aient soutenu FORCE", a écrit Fifty sur Instagram. "Nous avons plus de chaleur à venir, mon univers Power est toujours en expansion... attendez de voir ce que j'ai dans ma manche, vous n'avez pas vu le dernier de Tommy... BOOM."

Quelques mois seulement après l'annonce de la troisième saison de Power Book IV en décembre, le showrunner Gary Lennon a renouvelé son contrat avec Lionsgate Television pour continuer à faire partie de l'équipe créative de la franchise de 50 Cent.